كلوب يتحدث عن.. إصابة صلاح في نهائي الموسم الماضي.. واستغلال الفرصة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

تحدث الألماني يورجن كلوب عن استعدادات فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا، مسترجعاً ذكريات نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي أمام ريال مدريد، مشيراً إلى أنه يجب استغلال فرصة التأهل للنهائي للمرة الثانية.

ويلتقي ليفربول بمواطنه توتنهام هوتسبر الإنجليزي، السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وقال كلوب في مؤتمره الصحفي للمباراة النهائية: "نحن جميعا متحمسون جدا للحصول على هذه الفرصة مرة أخرى، ربما نكون أكثر خبرة ولكن الأمر يتعلق بالتعامل مع الموقف، باستخدام الأشياء التي أوصلتك إلى النهائي".

وتطرق كلوب للحديث عن المصابين: "لا فرصة للحاق نابي كيتا بالمباراة، إنه يتقدم بشكل جيد حقًا وسنرى كيف ينجح الأمر في لحاقه بكأس أمم أفريقيا، فيرمينو تدرب ثم أخرجناه ثم سيتدرب مجددًا غدًا، كل ما رأيناه يبدو جيدا، سيكون بخير أنا متأكد".

وبسؤاله عن أي الفرق التي دربها هي الأفضل قال الألماني: "لا أحب مقارنة الفرق التي دربتها، أنا أحبهم كلهم، لقد أعطوا كل شيء، لكنني لم أكن في نهائي مع فريق أفضل من هذا".

واسترجع كلوب ذكريات مباراة برشلونة التي أوصلته إلى نهائي مدريد: "لقد أعطانا هؤلاء الأولاد الكثير وأظهروا لنا الكثير لفرصة التواجد هناك، خلال تلك الأيام الخمسة بين مباراة برشلونة خارج أرضنا والمباراة على أرضنا، كان رائعا، لهذا السبب نحن هنا، إنه وضع مثير، الوجود هنا مرة أخرى أمر رائع".

وواصل: "أنا سعيد حقًا لأن لدينا الفرصة لهؤلاء اللاعبين للفوز بشيء ما، كنت أعلم دائمًا أن لدينا فرصة، لكننا في نهائي دوري الأبطال مرة أخرى وهذا يؤكد إرادة اللاعبين".

وأكمل: "كانت مباراة برشلونة في الأنفيلد أفضل مباراة رأيتها على الإطلاق، كنا نفتقد بعض اللاعبين ومهزومين بنتيجة 3-0، إذا كنا قد فزنا 2-0 أو 3-0، فسيظل هذا إنجازًا رائعًا".

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وعن المباراة النهائية أمام فريق إنجليزي: "نشعر بأن هذا نهائي أوروبي حقيقي لا شيء آخر، ليست هذه هي المباراة الثالثة التي نلعبها ضد توتنهام هذا الموسم، إنها مباراة نهائية أوروبية".

وبسؤاله عن رده حول تصريحات بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن أن الفوز بالبريميرليج أفضل من الفوز بدوري أبطال أوروبا: "يجب أن يقول جوارديولا أن البريميرليج أفضل من دوري الأبطال لأنه لم يكن في نهائي دوري الأبطال لفترة من الوقت، إنه مدير فني رائع ويستحق كل الثناء الذي يحصل عليه، لقد حاولنا الفوز بالبريميرليج هذا الموسم، كان السيتي فريقًا أفضل، ولكن هناك منافسة أخرى نحن فيها نريد الفوز بدوري الأبطال".

وعن الفرق بين ليفربول وتوتنهام، رد كلوب: "كان الفرق بيننا وبين توتنهام في الدوري هو الاتساق، كلتا المباراتين اللتين لعبناهما انتهت بنتيجة 2-1، وشهدت المباراة على أرضنا شيئا من الحظ في اللحظة الأخيرة، لكن المشاعر ستكون مختلفة في النهائي، إنها مباراة خاصة".

وتابع الألماني: "نحن نعلم أنها مباراة صعبة وتوتنهام يعرف ذلك أيضاً، لذلك دعونا نلعب مباراة صعبة، ودعونا نفوز بها".

وبسؤاله عن إذا كان الوصول إلى النهائي مرتين هو أكبر لحظة في حياته المهنية: "لا، كان ذلك في عام 2004 عندما صعدت بفريقي ماينز للدوري الألماني، ولكن الفوز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول أعتقد أنه سيكون شيئا جديدا".

وعن المباريات النهائية التي خاضها سابقاً مع ليفربول قال كلوب: "في نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية كان الخزان فارغًا في الشوط الثاني، وفي العام الماضي قليلاً، وفقدنا محمد صلاح أيضًا".

وقال كلوب عن إصابة صلاح ضد ريال مدريد: "لم تكن أفضل ما حدث".

واختتم كلوب حديثه عن المشكلة التي واجهت ليفربول في نهائي الموسم الماضي: "غاب صلاح وفيرمينو عن بعض المباريات، المشكلة في العام الماضي لم تكن مجرد خسارة صلاح، ولكن آدم لالانا الذي جاء بدلا منه هو الوحيد الذي كان متاحًا فقط في اللحظة الأخيرة، فكانت مقاعد البدلاء الخاصة بنا ضعيفة".