اعتقال عدد من لاعبي الدوري الإسباني لتشكيل تنظيم للتلاعب بالمباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

أعلنت الشرطة الإسبانية عن اعتقال عدد من لاعبي مسابقتي الدرجتين الأولى والثانية في إسبانيا، بسبب تشكيل "تنظيم إجرامي" يهدف للتلاعب بنتائج المباريات.

وتبعًا لصحيفة "إلبايس" الإسبانية، فإن متحدث بإسم الشرطة الإسبانية أكد أن مجموعة الاعتقالات جاءت بعد تحقيقات واسعة خلال الفترة الماضية، إلا أنه لم يمنح المزيد من التفاصيل.

وانتهى موسم 2018/ 2019 بدوري الدرجة الأولى الإسباني بتتويج برشلونة بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، بينما هبط الثلاثي جيرونا، هويسكا ورايو فايكانو لدوري الدرجة الثانية.