ميدو يحدد وجهته في التدريب الموسم المقبل.. وينتقد استبعاد أجيري للاعب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني للوحدة السعودي السابق، عودته للتدريب الموسم المقبل.

وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "نمبر وان" على فضائية النهار، إلى أنه يمتلك عرضا رسميا إماراتيا بالإضافة لعدد من العروض من أندية كبيرة في الدوري المصري.

ولم ينفِ ميدو إمكانية تدريبه للزمالك، مشيرًا إلى أنه يرتبط بنادي الزمالك، ولا يستطيع رفض طلب القيادة الفنية لفريقه، في حالة عدم ارتباطه بعقد مع أي نادٍ آخر.

كان رئيس الزمالك قال، في تصريحات تلفزيونية، عقب تتويج الزمالك بالكونفدرالية إن علاقة كريستيان جروس انتهت مع الزمالك.

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وأضاف ميدو أنه يعمل على استخراج الرخص التدريبية، وبناء علاقات قوية، من أجل تحقيق رغبته في التدريب بأوروبا.

وعن قائمة المنتخب، انتقد نجم أياكس وتوتنهام السابق، عدم ضم عبدالله جمعة، ظهير أيسر الزمالك، لصفوف الفراعنة خلال كأس الأمم، واصفا عدم ضمه بالكارثة والعوار الفني.



وأكمل: "وفقا لطريقة لعب أجيري التي تجعل لاعب الوسط دافع ثالث، على أن ينطلق الجناحين للأمام، فإن عبدالله جمعة هو الأمثل لتلك الطريقة".

فيما اعتبر أن الخلاف حول بقية الأسماء طبيعي في ظل تذبذب مستوى اللاعبين وأبرزهم محمود كهربا، ورمضان صبحي، ويوسف أوباما، وعمرو السولية.

كما وجه نصيحة لمحمود عبدالرحيم "جنش" حارس الزمالك، بعدم الاستعراض و"الشو" خلال المباريات، لما يسببه ذلك من فقدان للتركيز لديه وزملائه خلال المباريات.