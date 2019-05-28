هل يرحل؟ مدرب بيراميدز يُثير الغموض حول مستقبله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

أثار الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز الغموض حول مستقبله مع الفريق من خلال تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وكتب دياز عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "أود أن أشكر تركي آل الشيخ على منحي هذه الفرصة لتدريب نادي بيراميدز، وأحب ان أشكر لاعبي الفريق والذين قدموا جهودًا كبيرة لكي نُحقق الأهداف المطلوبة ومن ضمنها الفوز على الأهلي والزمالك، سعيد بالتجربة في بلد عظيم مثل مصر، تحياتي للجميع."

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وكان رامون دياز قد تولى القيادة الفنية يناير الماضي يناير الماضي عقب الإطاحة بحسام حسن من على القائمة الفنية للفريق.

وقاد الأرجنتيني المخضرم بيراميدز في 12 مباراة تمكن من تحقيق الفوز في 8 مواجهات وتعادل في 3 وخسر مباراة واحدة فقط ليجمع 27 نقطة للفريق.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتبقى مباراة واحدة لبيراميدز في الدوري وستكون أمام حرس الحدود.