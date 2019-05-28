محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
أثار الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز الغموض حول مستقبله مع الفريق من خلال تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.
وكتب دياز عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "أود أن أشكر تركي آل الشيخ على منحي هذه الفرصة لتدريب نادي بيراميدز، وأحب ان أشكر لاعبي الفريق والذين قدموا جهودًا كبيرة لكي نُحقق الأهداف المطلوبة ومن ضمنها الفوز على الأهلي والزمالك، سعيد بالتجربة في بلد عظيم مثل مصر، تحياتي للجميع."
وكان رامون دياز قد تولى القيادة الفنية يناير الماضي يناير الماضي عقب الإطاحة بحسام حسن من على القائمة الفنية للفريق.
وقاد الأرجنتيني المخضرم بيراميدز في 12 مباراة تمكن من تحقيق الفوز في 8 مواجهات وتعادل في 3 وخسر مباراة واحدة فقط ليجمع 27 نقطة للفريق.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتبقى مباراة واحدة لبيراميدز في الدوري وستكون أمام حرس الحدود.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يرحل؟ مدرب بيراميدز يُثير الغموض حول مستقبله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.