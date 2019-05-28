ميدو: لاسارتي أكثر مدرب ظُلم في تاريخ الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

دافع أحمد حسام ميدو، محلل المباريات، ونجم أياكس وتوتنهام السابق، عن الأوروجوياني، مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي.

ويعاني النادي الأهلي من تذبذب في المستوى، بعد الخروج الإفريقي أمام صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية، وعدم حسم الدوري.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "نمبر وان" على فضائية النهار، إن لاسارتي أكثر مدرب تعرض للظلم في تاريخ مصر والنادي الأهلي.

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وأضاف: "لاسارتي دفع ثمن أخطاء مجلس إدارة النادي الأهلي، فطالبوه كمدرب جديد لأول مرة في الشرق الأوسط، بعد التعاقد مع 12 لاعبا في شهر يناير، وتغيير الجهاز الإداري وقطاع الكرة بالكامل، أن يحقق نتائج إيجابية".

واعتبر ميدو أن التغييرات الكبيرة التي طرأت على النادي الأهلي في يناير، تعد اعترافا بالفشل في إدارة الكرة الفترة التي سبقتها.

وأوضح أن التغييرات الكبيرة في صفوف الفريق يجب أن تكون خلال الصيف وإقامة فترة إعداد كافية، ولكن لا تحتمل انتقالات يناير 3 صفقات على الأكثر.

وعن فرص الأهلي والزمالك في التتويج بالدوري هذا الموسم، علق ميدو: "في حالة استكمال الدوري بعد كأس الأمم، فسيكون الزمالك الأقرب للتتويج، أما في حالة إنهائه قبل كأس الأمم بدون الدوليين، فالأهلي سيكون الأقرب".