بوغبا يضحي لعيون ريال مدريد وبيريز يرد بنفس الأمر

أخبر الفرنسي بول بوغبا ادارة ريال مدريد انه مستعد لفكرة التضحية بالمال من أجل القدوم للنادي الأبيض الاسباني. وقال برنامج تشيرنغيتو ان بوغبا الذي يتقاضى قرابة 17 مليون يورو كراتب في الموسم الواحد لا يمانع تخفيض راتبه في حال الذهاب لريال مدريد وتحقيق حلمه بالعمل تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان. ريال مدريد من جانبه قرر التضحية ببيع ماركوس لورينتي وداني سيبايوس وماتيو كوفاسيتش من أجل جمع المال للتعاقد مع بوغبا هذا الصيف. ولا يمانع ريال مدريد دفع قرابة 150 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب.

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