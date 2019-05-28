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ريال مدريد يعامل راموس بطريقة مودريتش

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Alaa Ali 0 تبليغ

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أكد فلورنتينو بيريز رئيس أنه يرفض فكرة رحيل قائده سيرخيو راموس بشكل مجاني مثلما رفض نفس الأمر للاعب الوسط لوكا مودريتش في الصيف الماضي.

بيريز قال لراموس في اجتماع خاص أن رحيله للصين مجانا أمر مستحيل ومن يريد ضمه عليه أن يدفع قيمة كسر عقده.

ويرى بيريز أن راموس هو قائد ريال مدريد ومن المستحيل التفكير في بيعه في الصيف الجاري.

ورفض بيريز كذلك زيادة راتب اللاعب مؤكدا أنه أكثر من يتقاضى راتب في صفوف ريال مدريد في الوقت الحالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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