ريال مدريد يعامل راموس بطريقة مودريتش

أكد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أنه يرفض فكرة رحيل قائده سيرخيو راموس بشكل مجاني مثلما رفض نفس الأمر للاعب الوسط لوكا مودريتش في الصيف الماضي.

بيريز قال لراموس في اجتماع خاص أن رحيله للصين مجانا أمر مستحيل ومن يريد ضمه عليه أن يدفع قيمة كسر عقده.

ويرى بيريز أن راموس هو قائد ريال مدريد ومن المستحيل التفكير في بيعه في الصيف الجاري.

ورفض بيريز كذلك زيادة راتب اللاعب مؤكدا أنه أكثر من يتقاضى راتب في صفوف ريال مدريد في الوقت الحالي.