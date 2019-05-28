تقارير.. برشلونة يطرد فالفيردي من منصبه اليوم

أكدت اذاعة راديو كتالونيا أن برشلونة سوف يقرر الاطاحة بالمدرب آرنيستو فالفيردي اليوم الثلاثاء. المدرب الإسباني ودع دوري الأبطال الأوروبي من نصف النهائي أمام ليفربول برباعية مذلة ثم خسر 2-1 أمام فالنسيا في نهائي كأس ملك اسبانيا. ويدرس برشلونة العديد من السير الذاتية مثل رونالد كومان وماسيمو أليغري ودين هاغ وروبيرتو مارتينيز من أجل تعويض رحيل فالفيردي عن تدريب الفريق. وذكر الصحافي جيانلوكا دي مارزيو أن فالفيردي سوف يتولى تدريب اشبيلية في الموسم المقبل.

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