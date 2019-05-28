ريال مدريد يطلب من لاعب أتلتيكو الصبر ويرفض زميله

رفض ريال مدريد التعاقد مع أنتوان غريزمان اللاعب الفرنسي الدولي في صفقة كان ينتظر أن تقدر بقيمة 120 مليون يورو. وذكر برنامج تشيرنغيتو أن وكيل غريزمان عرض اللاعب على ريال مدريد لكن زيدان رفض ضم اللاعب. وتابع البرنامج أن رودري لاعب الوسط الشاب الذي تبلغ قيمة كسر عقده 70 مليون يورو عرض نفسه هو الآخر على ريال مدريد. ورد النادي الأبيض الإسباني بمطالبة اللاعب بالصبر لحين بيع عددا من اللاعبين ومن ثم تحرك النادي لضمه في الصيف الحالي. يذكر أن روردي مطلب هام للمدرب بيب غوارديولا في صفوف مانشستر سيتي.

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