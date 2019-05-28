صحافي يعلن عن مدرب برشلونة الجديد

أعلن جوردي جوتا الصحافي الإسباني الشهير أن البرسا سوف يقرر الاطاحة بالمدرب ارنيستو فالفيردي. فشل فالفيردي في التأهل لنهائي دوري الأبطال الاوروبي وكذلك الفوز بكأس ملك إسبانيا دفع النادي للتخلص منه. وقال جوتا أن الادارة الكتالونية قررت البحث عن مدرب جديد مع اختيار روبيرتو مارتينيز المدرب البلجيكي لتلك المهمة. وفضل برشلونة المدرب مارتينيز على حساب رونالد كومان وتشافي هيرنانديز.

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