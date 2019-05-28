فلورنتينو بيريز: حزنت بسبب خسارة برشلونة

أكد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد انه حزن لهزيمة برشلونة برباعية في أنفيلد أمام ليفربول في اياب نصف نهائي دوري الأبطال الاوروبي. بيريز صرح :” كنت حزين بسبب خسارة برشلونة أمام ليفربول في انفيلد مع ذلك عرفت بقيمتنا وما فعلناها في آخر 3 سنوات”. وتابع: ” لقد حقق ميسي نجاحاً كبيراً في برشلونة والذي اخذه وهو طفلاً ، نحن لم نكون ابداً قريبين من ميسي”. وأكمل: ” : هذا الموسم كان سيئاً ، لا اريد الحديث عن اسينسيو وآخرين. بنزيما فقط كان الضوء الذي أنار الفريق هذا الموسم”.

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