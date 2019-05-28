رئيس ريال مدريد يعلنها: أحب هذا المهاجم.. من السهل ضم نجم الوسط

أكد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد انه يحب طريقة أداء المهاجم الصربي لوكا يوفيتش لاعب اينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال بيريز في حديث تلفزيوني فجر الثلاثاء: ” لوكا يوفيتش؟ هناك لاعبين نحبهم جميعًا”.

واكمل: “نحن نعمل من اجل تكوين فريق من الاحلام”.

وعن هازارد قال بيريز: ” نحن نحاول التعاقد معه منذ عدة سنوات لكن لدي احساس ان محاولتنا ستنجح هذا الصيف”.

وأكمل: ” لا يمكننا الآن التحدث مع نادي يلعب في نهائي بعد أيام، سيكون هذا قلة إحترام.”