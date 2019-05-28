هاري كين يشيد بمستوى محمد صلاح قبل نهائي دوري الأبطال

أكد الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، صعوبة مواجهة ثلاثي ليفربول، محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كين، في تصريحات صحفية "ليفربول يملك ثلاثي هجومي مميز وخطير، ويمتازوا بالسرعة، وهو ما يجعلهم قادرين

على إلحاق لضرر بدفاع أي فريق عن طريق الهجمات المرتدة".

وأردف: "ليفربول يتمكن من الاستحواذ على الكرة بشكل رائع، ولكن خلال المباراة من سيستطيع التغلب على التوتر والتحكم في

مشاعره بصورة أكبر، سيكون أمامه فرصة لتحقيق دوري أبطال أوروبا".

ويستعد توتنهام لمواجهة ليفربول، مساء السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، في أول مباراة نهائية في تاريخ توتنهام، وهو ما يزيد من رغبة كين في اللحاق بالمباراة التي تعد تاريخية بالنسبة للفريق.