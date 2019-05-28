الليلة.. الطلائع يواجه سبورتنج في بطولة سوبر اليد المحلي

يستعد فريق اليد بنادي طلائع الجيش لمواجهة نظيره سبورتنج، والتي تقام في العاشرة مساء، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ثاني أيام الدورة الثلاثية، لتحديد بطل سوبر اليد

المحلي هذا الموسم، على صالة أكتوبر الدولية، والتي تستمر لمدة 3 أيام متتالية.

وكان فريق كرة اليد بنادى سبورتنج فاز على الأهلي بنتيجة 21/19

في أولى جولات الدورة الثلاثية، لتحديد بطل سوبر اليد المحلى.

ويشهد ختام الدورة، غدا الأربعاء، لقاء بين طلائع الجيش والأهلى فى العاشرة مساء أيضا، حيث تقام المسابقة بحضور حاملى بطاقات الاتحاد.