الليلة.. الطلائع يواجه سبورتنج في بطولة سوبر اليد المحلي

يستعد فريق اليد بنادي طلائع الجيش لمواجهة نظيره سبورتنج، والتي تقام في العاشرة مساء، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ثاني أيام الدورة الثلاثية، لتحديد بطل سوبر اليدالمحلي هذا الموسم، على صالة أكتوبر الدولية، والتي تستمر لمدة 3 أيام متتالية.
وكان فريق كرة اليد بنادى سبورتنج فاز على الأهلي بنتيجة 21/19
ويشهد ختام الدورة، غدا الأربعاء، لقاء بين طلائع الجيش والأهلى فى العاشرة مساء أيضا، حيث تقام المسابقة بحضور حاملى بطاقات الاتحاد.
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