هاري كين يكشف موقفه من المشاركة أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، موقفه من المشاركة أمام ليفربول في مباراة نهائي دوري أبطال اوروبا، يوم السبت المقبل.

وقال كين في تصريحات صحفية "أشعر إني بحالة جيدة، فقد بدأت في العودة للتدريب مع زملائي خلال الأسبوع الماضي، ومستعد لمواجهة ليفربول".

وواصل "ولكن رغم تحسن حالتي فإن قرار مشاركتي ليس بيدي، فالأمر

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بيد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق، والذي سيقوم بتقييم حالتي، قبل أن يقرر إن كنت سأشارك أم لا".

وكان هاري كين تعرض للإصابة في أربطة الكاحل، خلال مواجهة توتنهام أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال اوروبا، ابريل الماضي.

وشارك المهاجم الإنجليزي في 8 مباريات هذا الموسم، مع فريقه خلال بطولة دوري أبطال أوروبا، وغاب عن إياب ربع النهائي، ولقائي نصف النهائي أمام اياكس أمستردام، والذي شهد ريمونتادا رائعة من توتنهام هوتسبير.

ويستعد توتنهام لمواجهة ليفربول، مساء السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال اوروبا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، في أول مباراة نهائية في تاريخ توتنهام، وهو ما يزيد من رغبة كين في اللحاق بالمباراة التي تعد تاريخية بالنسبة للفريق.