اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج

رفض اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها بعد غد الخميس في الدوري الممتاز. الممتاز. وأكد مصدر باتحاد الكرة أن لجنة المسابقات تسعى لإنهاء مؤجلات الزمالك وبالتالي من غير المنطقي تأجيل أحد المؤجلات مرة أخرى. وتابع أن اتحاد الكرة حرص على مساندة الزمالك خلال مشواره في الكونفيدرالية خاصة أنه كان يمثل الكرة المصرية.

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