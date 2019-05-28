فلورنتينو بيريز يوضح موقف ريال مدريد من هازارد

أوضح فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، حقيقة إنتقال إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي إلى صفوف المرينجي، في ظل رغبة الفريق الملكي في التعاقد مع النجم البلجيكي منذ فترة طويلة، وخاصة بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، والموسم السيئ الذي عانى منه

الفريق، وخرج منه بلا بطولات.

وقال بيريز في تصريحات إذاعية "اتمنى أن ننهي صفقة هازارد لصالحنا، ويتمكن في الموسم المقبل من اللعب بقميص ريال مدريد".

وأردف "إننا نحاول منذ أعوام الحصول على توقيع هازارد، ولكن

عقد اللاعب مع تشيلسي ينتهي العام المقبل، ولم يتجاوب مع محاولات النادي اللندني للتجديد، مما يجعل فرصتنا في ضمه هذه المرة قائمة".

يذكر أن صحيفة "ليكيب" الفرنسية كانت ذكرت في تقرير لها، أن هازارد سينتقل بالفعل إلى ريال مدريد، عقب مباراة تشيلسي أمام آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي، وشددت إنها ستكون المباراة الأخيرة للنجم البلجيكي.