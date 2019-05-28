كلوب: فيرمينو جاهز لنهائي دوري أبطال أوروبا

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، جاهزية روبيرتو فيرمينو مهاجم الريدز لمباراة نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام. وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: " فيرمينو؟ هو جاهز للمبارة النهائي". ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل، على ملعب "ميتروبوليتانو". وكان فيرمينو يعاني من إصابة جعلته يغيب عن مباريات الفريق الأخيرة من الدوري ومباراة الإياب أمام برشلونة.

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