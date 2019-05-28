فرحة عارمة تجتاح بورسعيد بعد فوز المصري بالمركز الرابع

سادت حالة من الفرحة الشارع البورسعيدى عقب نهاية مباراة المصرى والداخلية، والتى انتهت بالفوز بثلاثية نظيفة أنهى بها الفريق الموسم الحالى الذى يعتبر أصعب المواسم خلال الأربع سنوات الماضية برصيد 52 نقطة، بعدما استطاع إيهاب جلال وجهازه المعاون إنقاذ الفريق فى مرحلة صعبة فى بداية الموسم، واستطاع انتشاله من المنافسة على الهروب من القاع للدخول فى المربع الذهبي.
وأعرب إيهاب جلال، المدير الفنى للمصرى، عن سعادته بهذا الفوز الكبير واحتلال المركز الرابع بعد سلسلة من العروض الأخيرة غير المرضية، وقال: الحمد لله أننى أسعدت جماهير المصرىالعريقة، وأسعدت مدينة بأكملها تعشق هذا الكيان، وشاركت مع زملائى واللاعبين ومجلس الإدارة فى العبور من الأزمة التى تعرض لها الفريق عندما توليت المسئولية فى ظروف صعبة، والحمد لله بالجهد والعرق والإصرار والعزيمة عادت نتائج المصرى كما كانت من قبل، وأواصل تواجدي فى المربع الذهبى، وأتمنى أن يكون لنا نصيبا فى اللعب بالكونفدرالية الأفريقية.
وأضاف إيهاب جلال أن التجديد مع الفريق لموسم آخر هى مسألة تخص مجلس الإدارة وحده، وإذا
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