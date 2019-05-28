إنجاز جديد لتايكوندو نادي المقاولون

حقق جهاز التايكوندو فى نادى المقاولون العرب إنجازًا جديدًا بتصعيد لاعبة النادى جنى أحمد صبرى في تصفيات المنتخب القومي للناشئين والناشئات لتمثيل مصر ونادي المقاولون في بطولة العالم التي سوف القومي للناشئين والناشئات لتمثيل مصر ونادي المقاولون في بطولة العالم التي سوفتقام في أغسطس القادم بأوزبكستان. الجدير بالذكر أنه سبق اختيار لاعب المقاولون كريم وائل لتمثيل مصر فى بطولة العالم للتايكوندو فى أوزباكستان وزن 41 كيلو.



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