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إنجاز جديد لتايكوندو نادي المقاولون

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حقق جهاز التايكوندو فى نادى المقاولون العرب إنجازًا جديدًا بتصعيد لاعبة النادى جنى أحمد صبرى في تصفيات المنتخب

القومي للناشئين والناشئات لتمثيل مصر ونادي المقاولون في بطولة العالم التي سوف
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تقام في أغسطس القادم بأوزبكستان.

الجدير بالذكر أنه سبق اختيار لاعب المقاولون كريم وائل لتمثيل مصر فى بطولة العالم للتايكوندو فى أوزباكستان وزن 41 كيلو.

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