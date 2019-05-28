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بيريز يصدم جماهير ريال مدريد بحقيقة رحيل راموس

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أكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي الإسباني، أن سيرجيو راموس، قائد الفريق الملكي، أنه طلب الرحيل، مشيرا إلى أنه لديه عرض من نادي صيني.

وأضاف بيريز في تصريحاته إلى إذاعة "أواندا ثيرو" الإسبانية: "راموس قال لي أن هناك عرضا من الصين من أجله، وأنهم لا يستطيعون دفع مبلغ التعاقد معه،

بسبب قوانين هناك في الصين".

وواصل: "أخبرت راموس أن من المستحيل أن يسمح ريال مدريد لقائده بالرحيل، لن نسمح له بالرحيل مجانا إلى الصين، حاليا أكبر عقد في ريال مدريد هو عقد سيرجيو راموس".

وتابع: "الكثير من الصحفيين ينشرون الأكاذيب والشائعات، الكلام عن

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أننا خدعنا راموس، وعن رواتب بيل غير صحيح، هو يتلقى أفضل راتب هنا في ريال مدريد وهو يستحق ذلك".

وأتم: "هو قائدنا وقدم الكثير للفريق وهو يستحق.. لم يطلب مني الرحيل.. لقد قلت له أن انتقاله إلى صين مستحيل".

وكانت التقارير أكدت أن راموس لديه عرض من الصين، ويرغب بالرحيل عن صفوف الفريق، لكن هو ما رفضته إدارة ريال مدريد، وأكده رئيس النادي بيريز في تصريحاته.

 

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