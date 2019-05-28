برشلونة يقترب من إقالة فالفيردي

اقترب نادي برشلونة الإسباني من إقالة مدرب الفريق الكتالوني، إرنستو فالفيردي خلال الساعات المقبلة.

أشارت التقارير إلى أن إدارة برشلونة اتخذت قرار إقالته عقب خسارة كأس ملك إسبانيا، بعد الخسارة أمام

فالنسيا بهدفين مقابل هدف.

يعتبر ذلك اللقب الثاني، الذي يخسره البرسا، عقب الخروج المدوي من دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة أمام ليفربول بأربعة أهداف

من دون رد، في دور نصف نهائي.

وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني بعد وصوله إلى النقطة 87، متبعدًا عن أقرب منافسيه، أتلتيكو مدريد، بفارق 11 نقطة.

كان برشلونة تعاقد مع فالفيردي مديرًا فنيًا للفريق، في صيف 2017، قادمًا من نادي أثليتك بيلباو.