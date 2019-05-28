اخبار الرياضه

برشلونة يقترب من إقالة فالفيردي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 اقترب نادي الإسباني من إقالة مدرب الفريق الكتالوني، إرنستو فالفيردي خلال الساعات المقبلة.

 أشارت التقارير إلى أن إدارة برشلونة اتخذت قرار إقالته عقب خسارة كأس ملك إسبانيا، بعد الخسارة أمام

فالنسيا بهدفين مقابل هدف.

 يعتبر ذلك اللقب الثاني، الذي يخسره البرسا، عقب الخروج المدوي من ، بعد الخسارة أمام بأربعة أهداف

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
من دون رد، في دور نصف نهائي.

 وحسم برشلونة لقب بعد وصوله إلى النقطة 87، متبعدًا عن أقرب منافسيه، أتلتيكو مدريد، بفارق 11 نقطة.

 كان برشلونة تعاقد مع فالفيردي مديرًا فنيًا للفريق، في صيف 2017، قادمًا من نادي أثليتك بيلباو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يقترب من إقالة فالفيردي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا