رياضة | هازارد يتدخل لحسم صفقة مبابي لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يتدخل لحسم صفقة مبابي لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي، قريبا من الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال الأيام المقبلة.

وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن هازارد يرغب في قدوم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان لريال مدريد من أجل قيادة هجوم الملكي بالموسم الجديد.

وتابع الموقع أن هازارد سوف يحاول إقناع مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان صوب ريال مدريد هذا الصيف.

وكان فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد أكد أمس أن النادي الملكي يحاول ضم هازارد في الصيف من تشيلسي ولم يغلق الباب أمام ضم الثنائي كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان.