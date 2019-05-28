رياضة | رسميا.. بنها يتعاقد مع "العجوز وزغلول ونبوي" موسمين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. بنها يتعاقد مع "العجوز وزغلول ونبوي" موسمين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنها على توقيع اللاعب أحمد العجوز لاعب خط الوسط المدافع لفريق النصر الأسبق في صفقة إنتقال حر.

وقام العجوز بالتوقيع للفريق البنهاوي في حضور أحمد برهومه رئيس مجلس الاداره، وعبد الكريم الجندي "أمين الصندوق"، وإيمان المرسي، ورضوي الشافعي عضوا مجلس الإدارة،، والجهاز الفني والإداري للفريق.

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وسبق للاعب تمثيل أندية طلائع الجيش والترسانة والنصر واف سي مصر و نجوم المستقبل.

كما حصل مسؤولو بنها على توقيع اللاعب هيثم زغلول لاعب أندية الداخلية، والزرقا ونبروة وبلقاس السابق، بجانب ضم محمد صلاح نبوي من عرب الرمل، لموسمين، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.

وسبق لبنها مؤخراً ضم عبد الرحمن عبد الرؤوف لاعب شبلنجة، وسعيد محمد لاعب السكة الحديد، إضافة إلى تجديد التعاقد مع محمود عبد السلام، بجانب التعاقد مع الناشئين أحمد الرعو مواليد 99، ومحمد إيهاب .