رياضة | دورة رمضانية تحت شعار "نبذ التعصب" في ملعب العروبة

يستضيف ملعب العروبة بالعباسية دورة رمضانية تحت شعار "نبذ التعصب"، يشارك فيها العشرات من اللاعبين، وشهد اليوم الأول فيها تنافسا كبيرا بين الكل الفرق المشاركة.

الدورة تقام على ملعب العروبة بتنظيم وإشراف من شركة كاسيو "casio”، وظهرت الروح الرياضية العالية بين كل الفرق المشاركة.

وتقام الدورة بمشاركة ٨٤ لاعبا تم تقسيمهم إلى ١٢ فريقا، وتخصيص جوائز قيمة للفريقين صاحبي المركزين الأول والثاني.

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ومن جانبه قال محمد فريد مدير المبيعات والتسويق بشركة القاهرة التجارة "وكيل شركة كاسيو العالمية بمصر"، إن البطولة تأتي لدعم النشاط الرياضي للشركة، وخدمة أهدافها التنشيطية، موجها الشكر إلى شركة كاسيو العالمية على دعمها للنشاط الرياضي في مصر.

وتقام المباراة النهائية مساء الأربعاء المقبل على ملعب العروبة، في حضور لفيف من نجوم المجتمع والرياضة، بعدما تم توجيه الدعوة إليهم.