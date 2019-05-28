رياضة | خبر سار لجماهير توتنهام قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لجماهير توتنهام قبل نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادى توتنهام الإنجليزى جاهزية نجم الفريق وهاجمه الأول هارى كين، لخوض نهائى دورى أبطال أوروبا أمام ليفربول، المقرر لها السبت المقبل فى مدريد.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة قوية أبعدته عن مباريات فريقه خلال الأسابيع الماضية، قبل أن يتعافى ويعلن جاهزيته.

ويستعد توتنهام لمواجهة نظيره ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا المقرر لها 1 يونيو المقبل، بعدما تأهل إلى هذا الدور بعد تغلبه على أياكس أمستردام الهولندى فى الدور قبل النهائى.