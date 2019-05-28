رياضة | جاتوزو يعلن الرحيل عن ميلان رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاتوزو يعلن الرحيل عن ميلان رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جينارو جاتوزو أنه سيرحل عن تدريب ميلان بشكل رسمي مشيرا إلى أن قرار الرحيل خيار مؤلم ولكنه مدروس.

يأتي قرار جاتوزو بالرحيل عن ميلان بعد فشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ، في حين تؤكد التقارير أنه يتخلى عن معظم راتبه.

وقال جاتوزو لصحيفة لا ريبابليكا: قرار ترك منصبي في ميلان ليس بالأمر السهل ، لكنه قرار اتخذته.

تولى جاتوزو تدريب ميلان في نوفمبر 2017 وفاز بـ 40 لقاء ، وتعادل 22 وخسر 20 من 82 مباراة له في سان سيرو.