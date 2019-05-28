رياضة | هداف الدوري الجزائري على رادار الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هداف الدوري الجزائري على رادار الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي الزمالك السباق على ضم الجزائري زكريا نعيجي مهاجم فريق أتليتيك بارادو الجزائري خلال الموسم المقبل بعد ترشيحه عن طريق أحد وكلاء اللاعبين.

وحصل نعيجي على لقب هداف الدوري الجزائري مع فريقه في الموسم الجاري.

ويبحث الزمالك عن مهاجم أجنبي مميز لضمه إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل بسبب النقص الذي يعاني منه الأبيض وتراجع أداء كل من المغربي خالد بوطيب وعمر السعيد.