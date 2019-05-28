رياضة | الأهلي يعلن رسميا جاهزية أزارو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن رسميا جاهزية أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، جاهزية وليد أزارو مهاجم الفريق بعد مشاركته في مران الفريق الذي أقيم أمس وتعافيه من الألم الذي شعر به في الكتف عقب مباراة الإسماعيلي في الدوري.

وشارك أزارو في مران الفريق الجماعي والذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة.

ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم تحت قيادة المدير الفني مارتن لاسارتي، وجهازه المعاون والذي يسعى إلى تجهيز جميع اللاعبين وتطبيق بعض الجمل الفنية من خلال التدريبات اليومية.