رياضة | فحص طبي لـ"حمودي وأجايي" في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فحص طبي لـ"حمودي وأجايي" في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع الثنائي أحمد حمودي وجونيور أجايي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي على هامش مران الفريق الذي يقام مساء اليوم على ملعب التتش؛ للتأكد من جاهزيتهما بعد شكوى الثنائي في نهاية مران الفريق الذي أقيم أمس.

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واشتكى حمودي وأجايي، من كدمات في نهاية مران الفريق، وعلى ضوء حالة الثنائي اليوم يتحدد موعد مشاركتهما في المران الجماعي.

وشارك الثنائي في مران الأمس الذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات مكثفة بالكرة، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية شهدت حماسا بين جميع اللاعبين، إلى جانب تنفيذ بعض الجمل الفنية والتركيز على العرضيات وإنهاء الهجمات على المرمى.