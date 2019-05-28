رياضة | جلسة تنسيقية في الأهلي استعدادا للفترة المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة تنسيقية في الأهلي استعدادا للفترة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تنسيقية مساء اليوم قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام في التاسعة والنصف مساء على ملعب التتش؛ وذلك لمواصلة التحضير للفترة المقبلة والتنسيق في بعض الأمور الفنية قبل تطبيقها بشكل عملي في مران الفريق.

وركز الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة على تصويب الأخطاء وتخصيص تدريبات إضافية لبعض اللاعبين، حيث شارك صلاح محسن في فقرة منفردة للتدريب على الكرات العرضية في مران أمس كما قام وليد سليمان بتنفيذ الضربات الثابتة.

ويؤدي الأهلي تدريباته اليوم بدون راحة على ملعب التتش، ويسعى الجهاز الفني إلى مواصلة العمل والتركيز على الجانب الخططي.