رياضة | يوفنتوس يفاجئ رونالدو ويتحرك لضم نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يفاجئ رونالدو ويتحرك لضم نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس يخطط لتقديم عرض في الصيف لضم لاعب خط الوسط في ريال مدريد.

وفقًا لتوتوسبورت ، يريد يوفنتوس أيضًا لاعبين أكثر إبداعًا ويستعدون لضم الدولي الإسباني في ريال مدريد ايسكو.

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إنها بالتأكيد ليست المرة الأولى التي يتم فيها ربط اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بالانتقال إلى تورينو ، حيث إنها شائعة بدأت تحوم منذ عامين.

يقال إن ايسكو محبط من الوضع الحالي في مدريد ويمكن أن يتبع زميله القديم كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

كما أن التعاقد القريب للريال مع إيدين هازارد لاعب تشيلسي يعني أنه من المرجح أن يقترب إيسكو من الرحيل.