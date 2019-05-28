رياضة | جروس يصدم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يصدم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك فكرة تمديد تعاقده مع الأبيض بشكل مؤقت لمدة 3 شهور مقبلة لحين انتهاء بطولة الدوري.

وينتهي عقد جروس مع الزمالك يوم الخميس المقبل بشكل نهائي ولم يوقع على عقود التجديد حتى الآن.

ويتمسك جروس بالرحيل عن الفريق حاليًا وعدم الاستمرار حتى يتسنى له بداية فترة الإعداد مع أي فريق جديد.