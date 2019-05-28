رياضة | هجوم ناري من أحمد موسى على اتحاد الكرة بسبب الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم ناري من أحمد موسى على اتحاد الكرة بسبب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما عنيفا على إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لمسابقة الدوري الممتاز قائلًا: "ما يحدث لم نراه إلا في مصر، والاتحاد يجب أن يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، ولا يجامل أي طرف".

وأضاف موسى خلال حلقة أمس الاثنين من برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الإحساس إن الاتحاد بيجامل وأنا أربأ بالمهندس هاني أبوريدة أنه يجامل حد، وفيه جدول تم الاتفاق عليه".

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وأكد موسى أنه يجب أن يتخذ الاتحاد القرار الذي يصب في مصلحة المنتخب"، معلقاً: "الأهلي يشعر أنه يتعرض لضغوط، وأن هناك ترتيب للمباريات بشكل يضر مصلحته، وهو ما ترفضه القلعة الحمراء وجمهورها".

وتابع: "الاتحاد يجب أن يتخذ القرارات الصحيحة بدون يد مرتعشة، بلاش مجاملات"، مطالبا بإقامة جميع مباريات الجولة الأخيرة بالدوري في توقيت واحد.