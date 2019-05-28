رياضة | عاجل.. برشلونة يبلغ إرنستو فالفيردي بالرحيل اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يبلغ إرنستو فالفيردي بالرحيل اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة لن يستمر في منصبه في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية إن برشلونة سوف يخبر فالفيردي خلال اليومين المقبلين بالرحيل عن تدريب الفريق الكتالوني وعدم الاستمرار في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن روبرت مارتينيز، مدرب بلجيكا سوف يخلفه في تدريب برشلونة وتييري هنري، مدرب موناكو السابق سيكون المدرب الثاني في جهاز مارتينيز.

ويتولى فالفيردي قيادة برشلونة منذ عامين نجح في الفوز بلقب الدوري والكأس في الموسم الماضي وحافظ على لقب الدوري في المنصرم وفقد لقب الكأس لكنه فشل في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا وتحقيق اللقب بالرغم من الصفقات الكبيرة التي قام بها البارسا في العامين الأخيرين.