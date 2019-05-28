رياضة | حفل الإفطار السنوي لاتحاد الإعاقات الذهنية بمشاركة ٤٠٠ لاعب ولاعبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفل الإفطار السنوي لاتحاد الإعاقات الذهنية بمشاركة ٤٠٠ لاعب ولاعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدي، حفل الإفطار السنوي، في نادي البنك الأهلي بالعجوزة.

حضر الحفل، يحي أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري الراعي الاستراتيجي للاتحاد، واللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، وإيمان عثمان مندوبا عن وزير الشباب والرياضة، وحياة خطاب رئيس اللجنة الباراليمبية المصرية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور ياسر أيوب والإعلامية إيمان العقاد والإعلامية نشوي الحوفي وعدد من الشخصيات العامة، بالإضافة إلي الهيئات الرياضية و٤٠٠ لاعب ولاعبة من أبناء الاتحاد.

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وشهد الحفل، تكريم البطل المصري النقيب علي الزيني، وإعطاء درع الاتحاد المصري له، وقصة البطل بدأت من ٤ سنوات تقريبا حينما تم نقله للخدمة بمنطقة الشيخ زويد بعد حصوله علي المركز الأول في فرق الصاعقة والمظلات ومكافحة الإرهاب وساعده علي ذلك بنيانه القوي وأنه بطل دولي في رياضة التجديف والعاب القوي وكانت سعادته غامرة بتحقيق أمنيته بالخدمة في سيناء ومكافحة الارهاب الاسود وبسرعة أظهر براعة في تعلم لغة البدو ومعرفة الدروب والمناطق الوعرة وشارك في عمليات المداهمة لأوكار الارهابيين والقبض عليهم وحقق نجاحا كبيرا وتم الاستعانة به للخدمة في منطقة رفح ليذيع صيته في الأعمال الفدائية التي يقوم بها وأصيب مرتين في الشيخ زويد ورفح، وأجريت له عملية بتر للساق اليسري بعد ٢٠ عملية جراحية.

كما تم تكريم الأندية الفائزة بالبطولات في الألعاب المختلفة خلال الموسم الرياضي ٢٠١٨ - ٢٠١٩، وهي: النادي الأهلي، نادي وادي دجلة، نادي طلعت حرب، نادي الشمس، نادي المصري القاهري، مركز شباب الجزيرة، نادي النصر، نادي سموحة، نادي المعادي واليخت، مجمع الأمين الإسلامي، نادي البنك الأهلي، نادي الهدف بطنطا، مركز شباب حلوان الجديدة، نادي هليوبوليس.

يذكر أن الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، هو الهيئة المسؤولة عن رياضات ذوي الإعاقة الذهنية في جمهورية مصر العربية، وتمثيل مصر رسميا في البطولات الدولية من خلال المنتخبات القومية، في تسع رياضات مختلفة، وتم إشهاره في ٢٤ فبراير ٢٠١٤ تحت مظلة اللجنة الباراليمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية "Inas"، وينظم الاتحاد المصري، ١٨ بطولة محلية في الموسم الرياضي، ويضم ٦٧ هيئة رياضية، و٢٥٠٠ لاعب ولاعبة، و ٣٢٥ مدرب.