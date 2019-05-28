رياضة | أحمد مرتضى يقدم لفتة طيبة تجاه مشجع "زملكاوي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد مرتضى يقدم لفتة طيبة تجاه مشجع "زملكاوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أحمد مرتضى منصور نجل رئيس نادى الزمالك على توجيه الدعوة إلى مشجع كفيف من مشجعى القلعة البيضاء بالحضور إلى النادى.

وكتب أحمد مرتضى عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر: أقدم الدعوة للمشجع الزملكاوى وأسرته لزيارة نادى الزمالك أرجوا لمن يعرفه إبلاغه وتحديد موعد للزيارة.

يأتي ذلك ردا على مقطع فيديو تداولته جماهير القلعة البيضاء لمشجع الزمالك أثناء تواجده فى مدرجات برج العرب بصحبة أولاده للتشجيع خلال مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى فى نهائى كأس الكونفدرالية، التى انتهت بتتويج الفريق الأبيض باللقب الأفريقى.