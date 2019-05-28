رياضة | حسام فتحي ثالث صفقات الرجاء المطروحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام فتحي ثالث صفقات الرجاء المطروحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الرجاء في التعاقد مع حسام فتحي لاعب نادي جمهورية شبين لتدعيم خط هجوم الفريق في ثالث المطروحي إستعدادا للموسم الجديد.

جاء التوقيع في حضور وصفي أبو صندوق عضو مجلس الإدارة ووكيل اللاعب. وتعتبر صفقة فتحي هي ثالث صفقات الفريق حيث تعاقد النادي المطروحي مع محمد جمال أبو عصا ظهير أيمن من مالية كفر الزيات وإسلام جمارك مهاجم نادي الأوليمبي. ويسعي هاني العقبي المدير الفني للرحاء ومجلس إدارة النادي لتدعيم الفريق بصفقات مميزة للعودة مجددا للدوري الممتاز.

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