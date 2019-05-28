إيهاب جلال يرفض استكمال الدوري بعد كأس الأمم

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٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص
إيهاب جلال
قال إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، إن الفوز على الداخلية جاء بعد صيام دام 6 مباريات على الرغم من أن أداء اللاعبين كان جيدًا، ولكن سوء الحظ واجهنا بشكل غريب، وأضاف جلال أن استكمال مباريات الدوري بعد كأس الأمم الإفريقية أمر غير جيد، ومن الممكن أن يضر المصري نظرًا لتأجيل مباراتين لفريق المقاولون منافسه على المركز الرابع، ما يعود بالنفع على ذئاب الجبل، وواصل كان من ضمن اهتماماتي للموسم المقبل، المشاركة في الكونفيدرالية الإفريقية والتي اقتربت بنسبة كبيرة بعد الفوز على فريق الداخلية.
وكشف جلال عن تفاصيل عقده مع فريق المصري، حيث أكد أن عقده مع الفريق البورسعيدي مستمر لمدة موسم ونصف، ولكن يوجد شرط وهو أن يتفق الإدارة والجهاز في نهاية العقد والذي ينتهي يوم 31 مايو الجاري على تفاصيل عقد الموسم الجديد. واستطاع المصري الفوز على فريق الداخلية بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين
واستطاع المصري الفوز على فريق الداخلية بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين من عمر الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، ليرتفع رصيد المصري إلى 52 نقطة محتلاً المركز الرابع، بينما توقف رصيد الداخلية الذي تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية عند النقطة 27 في المركز قبل الأخير.
يشار إلى أن إيهاب جلال طالب إدارة المصري بضرورة التعاقد مع صفقات سوبر، للاستمرار داخل القلعة الخضراء لمواسم مقبلة، كما تلقى جلال عرضين لقيادة إنبي أو مصر للمقاصة في الموسم المقبل، علمًا بأنه تعاقد مع المصري في يناير الماضي لمدة موسم ونصف.
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