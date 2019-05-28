اتحاد الكرة يعلن المواعيد النهائية للدوري اليوم

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٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
الأهلي والزمالك
يعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، المواعيد النهائية للمباريات المؤجلة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وكأس مصر. كان مجلس إدارة الجبلاية، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، قد أعلن، أمس الإثنين، عن دراسة مقترح باستكمال بطولة الدوري الممتاز قبل بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، بدون اللاعبين الدوليين، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده على خلفية الأزمة التي نشبت مؤخرًا.
وعلمت «التحرير»، من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية، هو صاحب اقتراح استكمال الدوري بدون الدوليين لإنهائه قبل بداية بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد الاجتماع الذي انعقد، أمس بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية، بسبب عدم موافقة الأندية على خوض
وقالت المصادر إنه من الصعب تطبيق هذا الاقتراح في ظل وجود لاعبين محترفين بالأهلي والزمالك، وبالتالي فإن الناديين قد لا يوافقان أو أحدهما قد يرفض هذا الأمر.
وعن موقف الأهلي، من خوض مباريات الدوري، بدون اللاعبين الدوليين، قال سيد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة: «قرار الموافقة على هذا الاقتراح ليس قراري بكل تأكيد، سأجتمع مع محمود الخطيب رئيس النادي وندرس الوضع مع الجهاز الفني للفريق ثم نتخذ القرار».
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