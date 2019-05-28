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برشلونة يحدد خليفة فالفيردي في حال قرر الرحيل

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٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

إيرنيستو فالفيردي

إيرنيستو فالفيردي

لا يزال المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي مدربًا لفريق برشلونة، وذلك على الرغم من خيبات الأمل التي تعرض لها البرسا بنهاية الموسم المنقضي من خلال خسارة نهائي كأس ملك إسبانيا على يد فالنسيا، إلى جانب توديع من نصف النهائي بخسارة مهينة أمام برباعية نظيفة، وعلى الرغم من دعم رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو له، إلى جانب دعم اللاعبين وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل بقاءه الموسم المقبل، فإن إدارة العملاق الكتالوني بدأت تحضر لاحتمالية أن يقرر فالفيردي نفسه الرحيل، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وفي حال قرر فالفيردي الرحيل، سيكون الخيار الأول لبرشلونة هو التعاقد مع روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا، ويضع برشلونة خيارات أخرى تتمثل في رونالد كومان مدرب منتخب هولندا، وإيريك تين هاج مدرب أياكس، إلا أن ذلك لن يحدث إلا في حال قرر فالفيردي نفسه الرحيل. ويحظى فالفيردي بدعم كبير من قبل النجم الأرجنتيني

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وفي حال قرر فالفيردي الرحيل، سيكون الخيار الأول لبرشلونة هو التعاقد مع روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا، ويضع برشلونة خيارات أخرى تتمثل في رونالد كومان مدرب منتخب هولندا، وإيريك تين هاج مدرب أياكس، إلا أن ذلك لن يحدث إلا في حال قرر فالفيردي نفسه الرحيل.

ويحظى فالفيردي بدعم كبير من قبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأظهر ميسي هذا الدعم قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، وبعد الخسارة من فالنسيا أيضًا.

ويرى رئيس برشلونة بأن فالفيردي ليس المسؤول عن خيبات الأمل هذا الموسم، ويرغب في أن يستمر في قيادة الفريق بعد تتويجه بلقب هذا الموسم.

يذكر أن مارتينيز قاد المنتخب البلجيكي لاحتلال المركز الثالث في كأس العالم العام الماضي.

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