انت الان تتابع برشلونة يحدد خليفة فالفيردي في حال قرر الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

إيرنيستو فالفيردي

لا يزال المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي مدربًا لفريق برشلونة، وذلك على الرغم من خيبات الأمل التي تعرض لها البرسا بنهاية الموسم المنقضي من خلال خسارة نهائي كأس ملك إسبانيا على يد فالنسيا، إلى جانب توديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي بخسارة مهينة أمام ليفربول برباعية نظيفة، وعلى الرغم من دعم رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو له، إلى جانب دعم اللاعبين وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقاءه الموسم المقبل، فإن إدارة العملاق الكتالوني بدأت تحضر لاحتمالية أن يقرر فالفيردي نفسه الرحيل، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وفي حال قرر فالفيردي الرحيل، سيكون الخيار الأول لبرشلونة هو التعاقد مع روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا، ويضع برشلونة خيارات أخرى تتمثل في رونالد كومان مدرب منتخب هولندا، وإيريك تين هاج مدرب أياكس، إلا أن ذلك لن يحدث إلا في حال قرر فالفيردي نفسه الرحيل. ويحظى فالفيردي بدعم كبير من قبل النجم الأرجنتيني

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