” سعود آل سويلم ” يعتزم ترشيح نفسه فترة ثانية لرئاسة النصر

كشفت مصادر مقربة من إدارة نادي النصر عن اعتزم رئيس النادي الحالي ” سعود آل سويلم” بالترشح لفترة رئاسة ثانية مدتها 4 سنوات بعد عقد الجمعية العمومية .
ويحظى آل سويلم بجماهيرية عالية إذ نجح في قيادة النادي العاصمي للحصول على لقب الدوري بعد غياب 4 مواسم ، كما قاده للتأهل للدور الثاني من المسابقة الآسيوية وغيرها من الإنجازات .
ومن المتوقع فوز آل سويلم ” الشامخ ” كما تلقبه جماهير النصر ، إذ يرون توفر الثقل الإجتماعي والمادي فيه مما صعد بنجومية النادي وإمكانية ضمه لأسماء كبرى .
من ناحية اخرى تضغط جماهير النصر لضم لاعب الرأس الأخضر المحترف الحالي في صفوف الأهلي دجانيني تفاريس، خاصة ً مع صعوبة استمرار النيجيري احمد موسى .
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