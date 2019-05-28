الاتحاد البرازيلي يحبط نيمار قبل كوبا أمريكا

اتخذ الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، قرارا صادما لنيمار، نجم باريس سان جيرمان، قبل أيام من انطلاق بطولة كوبا أمريكا.

وأعلن الاتحاد أن شارة قيادة المنتخب ستنتقل من نيمار، إلى داني ألفيس زميله في الفريق الفرنسي، خلال النسخة المقبلة من كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا).

وكان ألفيس (36 عاما) قد ارتدى شارة قيادة المنتخب البرازيلي آخر مرة خلال المباراة أمام ألمانيا في مارس / أذار 2018.

وسيرتديها مجددا اعتبارا من المباراة الودية المقررة أمام المنتخب القطري في الخامس من يونيو / حزيران المقبل، حسب ما أكده الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي.

وأوضح الاتحاد أنه جرى إبلاغ نيمار (27 عاما) بالقرار من قبل تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي يوم السبت الماضي بينما علم ألفيس بذلك في اليوم التالي.

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وتجدر الإشارة إلى أن نيمار أوقف في وقت سابق من مايو/ أيار الجاري 3 مباريات من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بسبب تعديه على مشجع.

وكان ألفيس قد غاب عن صفوف المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2018 بروسيا بسبب إصابة في الركبة اليمنى، والتي تعرض لها في مباراة نهائي كأس فرنسا العام الماضي.

ومنذ ظهوره الأول مع المنتخب البرازيلي في 2006، شارك ألفيس في 138 مباراة دولية، حسب ما ذكره الاتحاد في بيانه.

وتنطلق كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل في 14 يونيو/ حزيران المقبل، وستجمع المباراة الافتتاحية بين ممثل الدولة المنظمة وبوليفيا.