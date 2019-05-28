بالفيديو.. رئيس الاتحاد يوضح موقف أحمد عسيري من الاستمرار

صرح رئيس نادي الاتحاد، لؤي ناظر، بأنه اجتمع مع وكيل المدافع أحمد عسيري، وتم الاتفاق الشفهي بين الطرفين على عدم تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي مع الاتحاد في يناير المقبل.

وأوضح ناظر أنه في حال وصول عرض رسمي مناسب للنادي سيتم بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت جماهير الاتحاد قد أعربت عن عدم رضاها عن مستوى عسيري خلال الموسم الحالي، وطالبت بضرورة رحيله عن النادي إلى جانب عدد آخر من اللاعبين.