نيمار ومبابي خارج أهداف ريال مدريد

أكد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد خطط النادي للموسم المقبل، أن اللاعب البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي؛ خارج خطط الفريق، لكن يأمل في انضمام اللاعب إيدين هازارد.

وأوضح بيريز: ” لقد حاولنا منذ بضع سنوات ضم هازارد لكننا لم ننجح بعد، لدي أمل في أنه سيأتي هذا العام. إنه واحد من العظماء المتبقين في عالم كرة القدم”؛ بيننا عن مبابي ونيمار قال: ” لم أتحدث عنهما مع زيدان أو مع أي شخص آخر، في العام الماضي كان علينا أن نقول إننا لا نريدهم وأكرر الشيء ذاته هذا العام إذا كنا مهتمين سنتحدث مع الأندية “.

وعلق على أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الذي أعلن الرحيل عن النادي بنهاية الموسم، نفى بيريز نية النادي التفاوض مع اللاعب، نافيا في الوقت ذاته تلقي النادي أي عروض لبيع الجناح الويلزي غاريث بيل أو أي لاعب اخر مثل: ماركو أسينسيو.