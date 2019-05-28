أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء

تقام 4 مباريات في كأس العالم للشباب، تجمع بنما مع فرنسا والبرتغال مع الأرجنتين والسعودية مع مالي وجنوب أفريقيا مع كوريا الجنوبية.
وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 28 مايو (آيار):
كأس العالم للشباب
20:00 بنما × فرنسا
20:00 البرتغال × الأرجنتين
22:30 السعودية × مالي
22:30 جنوب أفريقيا × كوريا الجنوبية
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