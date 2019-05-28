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أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء

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تقام 4 مباريات في كأس العالم للشباب، تجمع بنما مع فرنسا والبرتغال مع الأرجنتين والسعودية مع مالي وجنوب أفريقيا مع كوريا الجنوبية.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 28 مايو (آيار):

كأس العالم للشباب 

 20:00 بنما × فرنسا 

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 20:00 البرتغال × الأرجنتين 

 22:30 × مالي 

 22:30 جنوب أفريقيا × كوريا الجنوبية 

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