كشفت شبكة "سكاي إيطالية، عن اتخاذ إدارة ميلان الإيطالي، قرارًا بإقالة مدرب الفريق جينارو جاتوزو، على أن يتم الإعلان عن الإقالة خلال الساعة المقبلة.
وذكرت الشبكة أنه تم اتخاذ هذا القرار مساء الإثنين بعد اجتماع ما بين إيفان جازيديس المدير التنفيذي لميلان مع جاتوزو، وأنه سيتم فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي، على الرغم من أن جاتوزو يملك عقدًا مع الروسونيري حتى 2021.
وأشارت إلى أن هناك مبلغ 5,5 مليون يورو مستحقه لجاتوزو من عقده، لكنه سيترك 90٪ من هذا المبلغ ولن يكون هناك أي تعويض نهاية خدمة على حسب الإتفاق بين الطرفين.
جاتوزو واحد من أهم أفراد الجيل الذهبي لميلان، ويأتى هذا القرار بعد فشل ميلان فى التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا فى الموسم المقبل، عقب إنهاءه مسابقة الدوري الإيطالي فى المركز الخامس.
كانت هذه تفاصيل خبر إقالة جاتوزو من تدريب الميلان والقرار خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.