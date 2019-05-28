إقالة جاتوزو من تدريب الميلان والقرار خلال ساعات

كشفت شبكة "سكاي إيطالية، عن اتخاذ إدارة ميلان الإيطالي، قرارًا بإقالة مدرب الفريق جينارو جاتوزو، على أن يتم الإعلان عن الإقالة خلال الساعة المقبلة.

وذكرت الشبكة أنه تم اتخاذ هذا القرار مساء الإثنين بعد اجتماع ما بين إيفان جازيديس المدير التنفيذي لميلان مع جاتوزو، وأنه سيتم فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي، على الرغم من أن جاتوزو يملك عقدًا مع الروسونيري حتى 2021.

وأشارت إلى أن هناك مبلغ 5,5 مليون يورو مستحقه لجاتوزو من عقده، لكنه سيترك 90٪ من هذا المبلغ ولن يكون هناك أي تعويض نهاية خدمة على حسب الإتفاق بين الطرفين.

جاتوزو واحد من أهم أفراد الجيل الذهبي لميلان، ويأتى هذا القرار بعد فشل ميلان فى التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا فى الموسم المقبل، عقب إنهاءه مسابقة الدوري الإيطالي فى المركز الخامس.