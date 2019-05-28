أعلن نادي الفتح السعودي، التوقيع مع اللاعب المغربي مروان سعدان، لمدة موسمين، قادمًا من نادي نادي ريزا سبور التركي.
ويعد التوقيع مع سعدان، أولى صفقات النادي الأحسائي، استعداداً للموسم الجديد، بعدما أنهى الموسم المنصرم محتلا المركز التاسع في ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 35 نقطة.
يذكر أن سعدان كان أحد أهم لاعبي فريق الفتح الرباطي المغربي، الذين قادوه قبل 4 سنوات لتتويج تاريخي بدرع الدوري المغربي، لأول مرة في تاريخه.
كانت هذه تفاصيل خبر المغربي مروان سعدان ينضم للفتح السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.