المغربي مروان سعدان ينضم للفتح السعودي

أعلن نادي الفتح السعودي، التوقيع مع اللاعب المغربي مروان سعدان، لمدة موسمين، قادمًا من نادي نادي ريزا سبور التركي.

ويعد التوقيع مع سعدان، أولى صفقات النادي الأحسائي، استعداداً للموسم الجديد، بعدما أنهى الموسم المنصرم محتلا المركز التاسع في ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 35 نقطة.

يذكر أن سعدان كان أحد أهم لاعبي فريق الفتح الرباطي المغربي، الذين قادوه قبل 4 سنوات لتتويج تاريخي بدرع الدوري المغربي، لأول مرة في تاريخه.