للمرة الأولى في تاريخه.. يونيون برلين يصعد إلى الدوري الألماني

صعد فريق يونيون برلين للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى الألماني(بوندسليجا) على حساب شتوتجارت، وذلك بعدما تعادل معه سلبيا اليوم الاثنين في إياب ملحق الصعود والهبوط.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 2 / 2 على ملعب شتوتجارت، وبذلك يتعادل الفريقان بنتيجة إجمالية 2 / 2 ويتأهل يونيون برلين بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

تجدر الإشارة إلى أنه الهبوط الثاني إلى دوري الدرجة الثانية خلال ثلاثة أعوام، لفريق شتوتجارت المتوج بطلا لألمانيا خمس مرات في تاريخه، وذلك في أعوام 1984 و1992 و2007 إلى جانب مرتين في أوائل الخمسينيات قبل إطلاق البوندسليجا.

وخاض شتوتجارت ملحق الصعود والهبوط بعدما أنهى الموسم المنقضي في المركز السادس عشر بدوري الدرجة الأولى بينما خاضه يونيون برلين بعد أن أحرز المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية الذي صعد منه مباشرة فريقا كولون البطل وبادربورن الوصيف.

وهبط شتوتجارت إلى الدرجة الثانية برفقة هانوفر ونورنبرج اللذين أنهيا الموسم في المركزين السابع عشر والثامن عشر، على الترتيب، في البوندسليجا.