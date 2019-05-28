برشلونة يُحدد بديل فالفيردي

كشف تقرير صحفي إسباني، عن تحديد إدارة برشلونة بديلا للمدير الفني الحالي إرنستو فالفيردي، لتولي القيادة الفنية بداية من الموسم المقبل. وقالت إذاعة "RAC1" الكتالونية، إن إدارة برشلونة حددت روبرتو مارتينيز المدير الفني الحالي للمنتخب البلجيكي، لقيادة الفريق حال الاستقرار على رحيل فالفيردي. Advertisements وقاد مارتينيز منتخب بلجيكا لاحتلال المركز الثالث في نهائيات مونديال روسيا الصيف الماضي، وينتهي عقده مع الاتحاد البلجيكي في صيف 2020. وأفادت عدة تقارير صحفية، أنه على الرغم من تصريحات رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو باستمرار فالفيردي، لكن بعد خسارة لقب كأس الملك، والضغط الجماهيري قد يتم الإطاحة بفالفيردي.

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